Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В сквере имени воеводы Шеина завершили установку «Драккара»

В сквере имени воеводы Шеина завершили установку «Драккара»

Тематический игровой комплекс появился в сквере имени воеводы Шеина, сообщил глава города Александр Новиков.

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