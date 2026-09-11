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SPLETNIK

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"Не волнует мнение других". Жизель Бундхен рассказала о рождении третьего ребёнка в 44 года

"Не волнует мнение других". Жизель Бундхен рассказала о рождении третьего ребёнка в 44 года

Жизель Бундхен рассказала, как изменило её рождение третьего ребёнка в 44 года. Откровениями 46-летняя супермодель поделилась в интервью журналу I-D.

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