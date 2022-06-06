Apple официально представила блок питания с двумя портами USB-C. Он стоит 60 долларов и рекомендован для использования с новым MacBook Air на SoC M2

Шпионские фото перспективного блока питания Apple с двумя портами USB-C уже давно гуляли по Сети, и вот сейчас новинка наконец-то представлена официально.
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