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Lada Granta 2023 начнут оснащать системой ABS российского производства летом текущего года

Lada Granta 2023 начнут оснащать системой ABS российского производства летом текущего года

ABS — это примитивная система антиблокировки тормозов, которая вызвала много проблем у российских автопроизводителей, но “АвтоВАЗ”, кажется, нашел решение этой проблемы.

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