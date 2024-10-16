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В Москве лишили гражданства двух мужчин, не ставших на воинский учёт

В Москве лишили гражданства двух мужчин, не ставших на воинский учёт

Двух мужчин, не вставших вовремя на воинский учет, лишили приобретенного российского гражданства. Об этом 16 октября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

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Комментарии
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Olga Chuhutina
Я не понимаю. Черных ставят на воинский учет. И что дальше.........?
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19 час.
Evgenija Palette
И не надо ставить их на воинский учет... Их - только - ВОН!  ПОД КОНВОЕМ, ВМЕСТЕ С БАБАМИ И ВЫЕБКАМИ - ДО ГРАНИЦЫ... Они что там, все олигофреники?.. Кого ставить на учет? Это ненавидящее Россию ЗВЕРЬЕ? Это ПРОДАЖНОЕ &quot;ПЛЕЧО ТОВАРИЩА&quot;, которое в любую минуту может выстрелить в спину на поле боя? Эти ДОЛБАННЫЕ ДУРАКИ ЧИНОВНИКИ ОПЯТЬ ДЕЛАЮТ КАКУЮ-ТО ЛАЖУ, лишь бы сделать вид, что что-то делается...
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7 час.

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