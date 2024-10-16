В Москве лишили гражданства двух мужчин, не ставших на воинский учёт

Evgenija Palette

И не надо ставить их на воинский учет... Их - только - ВОН! ПОД КОНВОЕМ, ВМЕСТЕ С БАБАМИ И ВЫЕБКАМИ - ДО ГРАНИЦЫ... Они что там, все олигофреники?.. Кого ставить на учет? Это ненавидящее Россию ЗВЕРЬЕ? Это ПРОДАЖНОЕ "ПЛЕЧО ТОВАРИЩА", которое в любую минуту может выстрелить в спину на поле боя? Эти ДОЛБАННЫЕ ДУРАКИ ЧИНОВНИКИ ОПЯТЬ ДЕЛАЮТ КАКУЮ-ТО ЛАЖУ, лишь бы сделать вид, что что-то делается...