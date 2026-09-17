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Власти ЮАР назначили награду за информацию об убийствах восьми женщин

Власти ЮАР назначили награду за информацию об убийствах восьми женщин

Власти ЮАР расследуют убийства женщин в городском округе Экурхулени к востоку от крупнейшего города страны Йоханнесбурга.

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