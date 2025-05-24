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Дуров: глава разведки Франции ездил в Румынию в целях поддержки Никошура Дана

Дуров: глава разведки Франции ездил в Румынию в целях поддержки Никошура Дана

Основатель Telegram Павел Дуров указал на совпадение по времени между заявлением французского евродепутата Валери Хайер о поддержке прозападного кандидата на выборах в Румынии Никошура Дана и поездкой главы разведки Франции в эту страну.

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