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Стефано Тонут продлил сотрудничество с «Миланом»

32-летний защитник Стефано Тонут (194 см) остался в «Милане». Игрок подписал контракт на несколько лет с итальянским клубом, в котором провел уже 4 сезона.

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