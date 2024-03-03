В музее «Ставка Сталина» открылась обновленная экспозиция

Обновленная экспозиция, посвященная поездке Иосифа Сталина в расположение Западного и Калининского фронтов в 1943 году, открылась 3 марта в филиале Музея Победы в деревне Хорошево Тверской области, сообщает «Комсомольская правда».
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