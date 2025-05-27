Жители Борзи остались без воды

Население Борзи в очередной раз испытывает серьезные трудности с водоснабжением. Как уточнили в местной администрации, причиной нынешнего кризиса стал выход из строя двух насосов на центральном водозаборе.
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