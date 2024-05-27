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Закон, порядок, государство

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Команда Военного института физической культуры заняла первое место в соревнованиях на Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по гребле на шлюпках «Кубок вызова»

Команда Военного института физической культуры заняла первое место в соревнованиях на Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по гребле на шлюпках «Кубок вызова»

Команды соревновались на дистанциях один и два километра. .

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