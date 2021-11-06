О штрафах за хранение в квартирах запрещенных предметов предупредили россиян

В России действуют новые правила пожарной безопасности. Они вступили в силу с этого года. Согласно нововведениям, в квартирах и любых других жилых помещениях запрещается хранить горючие и взрывоопасные материалы, в том числе горючие газы в баллонах.
В России действуют новые правила пожарной безопасности. Они вступили в силу с этого года. Согласно нововведениям, в квартирах и любых других жилых помещениях запрещается хранить горючие и взрывоопасные материалы, в том числе горючие газы в баллонах.
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