Карабин «Лось» 9×53

Карабин «Лось» (тот самый, первый, без индекса) представляет собой довольно существенную веху в производстве охотничьего оружия в СССР, являясь практически первым образцом серийного специализированного и при этом достаточно мощного оружия.
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