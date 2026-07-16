Huntportal.ru
ОхотаОружиеВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Huntportal.ru

28 подписчиков

Карабин «Лось» 9×53

Карабин «Лось» 9×53

Карабин «Лось» (тот самый, первый, без индекса) представляет собой довольно существенную веху в производстве охотничьего оружия в СССР, являясь практически первым образцом серийного специализированного и при этом достаточно мощного оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии