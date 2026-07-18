Происшествия
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Происшествия

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В Мордовии благодаря своевременному сообщению очевидцев в полицию от управления автомобилем отстранен житель Дубенского района с признаками опьянения

Накануне в селе Красино Дубенского района неравнодушные граждане увидели, как по улицам населенного пункта за рулем личного автомобиля марки "Лада Приора" с признаками опьянения разъезжает 24-летний молодой человек.

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