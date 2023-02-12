«Гунда»: Я/Мы свинья!

Документальный фильм про тайную жизнь домашних животных«Гунда» — последняя работа одного из самых известных российских документалистов Виктора Косаковского, медитативное черно-белое кино про свинью с поросятами и некоторых других домашних животных.
Документальный фильм про тайную жизнь домашних животных«Гунда» — последняя работа одного из самых известных российских документалистов Виктора Косаковского, медитативное черно-белое кино про свинью с поросятами и некоторых других домашних животных.
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