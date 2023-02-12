kino-teatr.ru

21 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Горюнова
    Какая еще поддержка этой злобной грымзе. Гнать ее из России.Кирилл Серебренни...
  • Анфиса Иванова
    Посмотрела фильм. Что в нем понравилось? - кроме куклы Чебурашки ровным счетом ничего! А особенно желание постановщик...«Чебурашка» зараб...
  • Lana_Borei Иванова
    😱Может — сердца, а...

«Гунда»: Я/Мы свинья!

«Гунда»: Я/Мы свинья!

Документальный фильм про тайную жизнь домашних животных«Гунда» — последняя работа одного из самых известных российских документалистов Виктора Косаковского, медитативное черно-белое кино про свинью с поросятами и некоторых других домашних животных.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх