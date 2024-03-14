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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Сент-Луиса» Хэйс провел 700-й матч в НХЛ

Юбилейной для нападающего «Сент-Луиса» стала игра против «Лос-Анджелеса» (3:1). В этом матче Кевин Хэйс сделал передачу.

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