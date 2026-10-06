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Командира ВСУ уличили в мошенничестве и наркотической зависимости

Командира ВСУ уличили в мошенничестве и наркотической зависимости

В российских силовых структурах сообщили, что командир 430-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко скрывал потери подразделения и имел алкогольную и наркотическую зависимость.

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