Режим ЧС введен в нескольких населенных пунктах Воронежской области после атаки ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в нескольких сельских поселениях пригородного района Воронежской области для устранения последствий атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 23 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии