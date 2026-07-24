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Режим ЧС введен в нескольких населенных пунктах Воронежской области после атаки ВСУ

Режим ЧС введен в нескольких населенных пунктах Воронежской области после атаки ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в нескольких сельских поселениях пригородного района Воронежской области для устранения последствий атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 23 июля.

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