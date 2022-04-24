smi.today

1 962 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    мятежная ,всё бури ищет....«Не успокоимся, п...
  • вылитый литой
    неужто чубайс вновь востребован !?Правительство Рос...
  • Зоя Иманбаева
    какую возможность,  киевский парламент приготовил пасхальные яйца-гранаты.. , они дают эту возможностьЗамкомандира «Азо...

Российские пловцы лишатся золотых медалей ЧМ-2016 из-за допинга Лобузова

Российские пловцы лишатся золотых медалей ЧМ-2016 из-за допинга Лобузова

Мужская сборная России по плаванию, выступавшая на чемпионате мира в Канаде в 2016 году, будет лишена завоеванных золотых медалей из-за дисквалификации Артема Лобузова, 24 апреля сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх