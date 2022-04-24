Российские пловцы лишатся золотых медалей ЧМ-2016 из-за допинга Лобузова

Мужская сборная России по плаванию, выступавшая на чемпионате мира в Канаде в 2016 году, будет лишена завоеванных золотых медалей из-за дисквалификации Артема Лобузова, 24 апреля сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).