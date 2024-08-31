TAJ: галактики оказались единственным источником света во Вселенной

Группа американских астрофизиков Института исследований космоса с помощью космического телескопа и других научных учреждений впервые смогла оценить фон видимого света, накопленный за все время существования Вселенной.
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