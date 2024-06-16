Критичная нехватке в США мозгов в политике логично отражается и при решении научно-технических задач

Анатолий Кошкин. Американцам для войны потребовались японские мозгиАмериканской военной промышленности нужна Япония, чтобы Вашингтон смог справиться с нынешними международными вызовами, заявил посол США в Токио Рам Эмануэль.
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