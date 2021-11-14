ФОТО: CHARIVNI_SPOGADY / SHUTTERSTOCK.COM Ситуация в Донбассе остаётся напряжённой, на границе региона Киев наращивает свою группировку.
ДОНБАСС ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ПУТЬ В РОССИЮ. ВПЕРЕДИ ГОРЯЧАЯ ФАЗА ВОЙНЫ?
Комментарии
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Николай
Референдум в Крыму мы признали, не понятно почему референдум в Донбассе не признали ??? А надо было признать и ситуация ни сколечко не изменилась бы. Было бы тоже самое, только в нашу пользу. А не решительность наша, породила то, что есть сейчас.
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14 час.
1
Сергей Росси
Николай
Референдум в Крыму мы признали, не понятно почему референдум в Донбассе не признали ??? А надо было признать и ситуация ни сколечко не изменилась бы. Было бы тоже самое, только в нашу пользу. А не решительность наша, породила то, что есть сейчас.
Непонятно почему? А вдруг санкции за это затронут все накопленные тяжёлым трудом в Англии и США у отдельных товарищей?
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11 час.
1
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