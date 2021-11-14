ДОНБАСС ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ПУТЬ В РОССИЮ. ВПЕРЕДИ ГОРЯЧАЯ ФАЗА ВОЙНЫ?

Николай

Референдум в Крыму мы признали, не понятно почему референдум в Донбассе не признали ??? А надо было признать и ситуация ни сколечко не изменилась бы. Было бы тоже самое, только в нашу пользу. А не решительность наша, породила то, что есть сейчас.