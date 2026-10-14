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Школа № 5 в Нелидове отметила 50-летие

Школа № 5 в Нелидове отметила 50-летие

Средняя школа № 5 города Нелидово отпраздновала юбилей. На торжественный концерт собрались ветераны педагогического труда, нынешние сотрудники, почётные гости и друзья школы.

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