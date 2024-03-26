Свыше 24 тысяч человек сдали кровь для пострадавших в теракте в "Крокусе"

РИА Новости/Алексей Майшев Донорские пункты РФ за три дня приняли свыше 24 тысяч человек, заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти 2 тысячи литров плазмы для пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.