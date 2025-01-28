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«Это может плохо закончиться»: Клычков призывает орловцев быть ответственнее во время ракетной опасности

«Это может плохо закончиться»: Клычков призывает орловцев быть ответственнее во время ракетной опасности

Две ракетные опасности, объявленные в минувшее воскресенье, 26 января, стали одной из тем, которые затронул губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 27 января.

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