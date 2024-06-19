В генконсульстве в Джидде рассказали, что умершие во время хаджа россияне были пожилыми людьми

Люди умерли 17 и 18 июня от естественных причин, уточнили в диппредставительствеВсе четверо умерших во время хаджа в Мекку российских паломников были пожилыми людьми, рассказали Daily Storm в генеральном консульстве РФ в Джидде.
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