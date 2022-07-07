Евгений Сатановский: Прямо-таки даже жалко, что Вену в своё время турки не заняли

АРМАГЕДДОНЫЧ Австрия намерена передать Хайдахское ПХГ "Газпрома" другим поставщикам? Не вопрос. Интересно, конечно, кому именно, но чисто теоретически - никого, кто мог бы заменить Россию на европейском газовом рынке ни на каком горизонте не видно.
АРМАГЕДДОНЫЧ Австрия намерена передать Хайдахское ПХГ "Газпрома" другим поставщикам? Не вопрос. Интересно, конечно, кому именно, но чисто теоретически - никого, кто мог бы заменить Россию на европейском газовом рынке ни на каком горизонте не видно.
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