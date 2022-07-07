Евгений Сатановский: Прямо-таки даже жалко, что Вену в своё время турки не заняли

АРМАГЕДДОНЫЧ Австрия намерена передать Хайдахское ПХГ "Газпрома" другим поставщикам? Не вопрос. Интересно, конечно, кому именно, но чисто теоретически - никого, кто мог бы заменить Россию на европейском газовом рынке ни на каком горизонте не видно.