Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Nevsky
    Похоже что такУкраина все-таки ...
  • W357 Ц753W357
    В сущности запад этим открывает полномасштабную войну против РоссииУкраина все-таки ...
  • Иван Иваныч Иванов
    во, хохлобабуин-бандеровец мЫкола кривенКО даёт, снова сам собою беседы ведёт. слышь бандерлог мЫкола ты чё уже совсе...ЕВГЕНИЙ САТАНОВСК...

Евгений Сатановский: Прямо-таки даже жалко, что Вену в своё время турки не заняли

Евгений Сатановский: Прямо-таки даже жалко, что Вену в своё время турки не заняли

АРМАГЕДДОНЫЧ Австрия намерена передать Хайдахское ПХГ "Газпрома" другим поставщикам? Не вопрос. Интересно, конечно, кому именно, но чисто теоретически - никого, кто мог бы заменить Россию на европейском газовом рынке ни на каком горизонте не видно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх