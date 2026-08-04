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Аргументы недели

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Англия превратится в пустыню?

Англия превратится в пустыню?

В столице Великобритании впервые за 155 лет целый месяц не было ни одного дождя. Метеостанция в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне в июле зафиксировала полное отсутствие осадков в городе в течение календарного месяца.

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