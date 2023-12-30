"Отдых от реальности": Байден разозлил политиков каникулами на Карибах

Республиканцы обрушились с критикой на президента США Джо Байдена за его семейный отдых на Карибах. Глава Белого дома уехал встречать Новый год на острова в то время, как на юге страны нарастает миграционный кризис, уточнил американский телеканал Fox News.
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