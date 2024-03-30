Страна и люди
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Страна и люди

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Юрист Девяткин рассказал, что делать при получении денег на карту от незнакомца

Юрист Девяткин рассказал, что делать при получении денег на карту от незнакомца

Заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин предупредил о схеме мошенников, отправляющих деньги на номер другого человека, чтобы «отмыть» их.

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