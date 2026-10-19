Первомайский районный суд Краснодара приговорил Ксению Колотовкину и Михаила Пельца к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима каждого за вывоз из арендованной гостиницы на улице Садовой мебели, техники и оборудования на 3 160 736 рублей.
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