Первомайский районный суд Краснодара приговорил Ксению Колотовкину и Михаила Пельца к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима каждого за вывоз из арендованной гостиницы на улице Садовой мебели, техники и оборудования на 3 160 736 рублей.