Военное обозрение

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Ейск уже не Россия? Или что происходит с россиянами

Ейск уже не Россия? Или что происходит с россиянами

Да, увиденное в Ейске и в некоторых других видео как-то породило в голове странные мысли. Тут один писатель комментариев сказанул, что автора частенько клинит, вот, наверное, да, очередной раз прихватило.

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