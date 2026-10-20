Самые страшные случаи: в России за полгода медведи растерзали и съели 27 человек, и это только официальные данныеСмерть 49-летнего жителя поселка Пинега в Архангельской области, тело которого обнаружили в лесу 20 октября, стала не просто очередной трагедией, а тревожным набатом: с весны 2026 года жертвами нападений медведей в России стали уже 27 человек.
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