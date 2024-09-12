Артист эстрады, юморист Ефим Шифрин: «Моя аудитория почти не отличается от той, что посещает консерваторию»

В начале октября в Москве состоится большой сольный концерт Ефима Шифрина. На сцене Театра эстрады актер и телеведущий, певец и юморист представит программу, состоящую из юмористических монологов и песенных номеров.
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