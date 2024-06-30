Древние волки ели людей – правда или нет? В России изучают останки возрастом 44 000 лет

44 000 лет назад в Якутии обитали уникальные хищники, приспособленные к суровым погодным условиям. В 2021 году во льдах реки Тирехтях обнаружили хорошо сохранившиеся останки древнего волка, а в этом году провели вскрытие и узнали, чем питался хищник эпохи позднего плейстоцена ❄.
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