Подозреваемый в покушении на Трампа оказался вербовщиком наемников для ВСУ AlexCoderПодозреваемый в покушении на Трампа оказался вербовщиком наемников для ВСУ AlexCoder Политика опять попытались убить В Соединенных Штатах Америки разразился очередной скандал.