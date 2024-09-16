Подозреваемый в покушении на Трампа оказался вербовщиком наемников для ВСУ AlexCoderПодозреваемый в покушении на Трампа оказался вербовщиком наемников для ВСУ AlexCoder Политика опять попытались убить В Соединенных Штатах Америки разразился очередной скандал.
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