Владелец бренда Nemiroff потребовал запретить его использование в России

Компания Nemiroff Intellectual Property Establishment подала иск в Арбитражный суд Пензенской области в июне этого года с требованием запретить холдингу «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) использовать товарный знак Nemiroff, пишет «Ъ».
Компания Nemiroff Intellectual Property Establishment подала иск в Арбитражный суд Пензенской области в июне этого года с требованием запретить холдингу «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) использовать товарный знак Nemiroff, пишет «Ъ».
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