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Ротенберг о 10-м домашнем поражении СКА в сезоне: «Обещаю, что победим в следующем матче»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:3) ответил на вопрос о десятом домашнем поражении питерской команды в этом сезоне.

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