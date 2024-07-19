«Мы хорошие, а вокруг – враги»: как радикалы вербуют диверсантов в России

Кого выбирают в качестве жертвы вербовщики деструктивных радикальных движений, как защитить близких и почему люди поджигают военкоматы в надежде вернуть деньги, отправленные мошенникам – эксперт рассказал «Татар-информу».
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