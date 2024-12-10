Чего боятся участники рынка

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама". Сегодня внимание инвесторов приковано к предстоящим данным по инфляции в США за ноябрь и решению Банка Канады о снижении ставки, что может повлиять на дальнейшую динамику мировых рынков.
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