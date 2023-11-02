AMD воодушевила инвесторов перспективами на рынке ИИ-ускорителей — акции подскочили почти на 10 %

Квартальная выручка AMD выросла на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что уже само по себе хорошо на фоне отрицательных тенденций на рынке, но при этом она ещё и оказалась лучше ожиданий аналитиков.
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