Количество операций по обмену наличных долларов и евро в октябре уменьшилось на 28%

Спрос россиян на операции по обмену наличных долларов и евро в октябре снизился на 28%. Однако уровень безналичной конвертации иностранной валюты остался без изменений, свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», пишет ТАСС.
Спрос россиян на операции по обмену наличных долларов и евро в октябре снизился на 28%. Однако уровень безналичной конвертации иностранной валюты остался без изменений, свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», пишет ТАСС.
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