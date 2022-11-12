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Количество операций по обмену наличных долларов и евро в октябре уменьшилось на 28%

Количество операций по обмену наличных долларов и евро в октябре уменьшилось на 28%

Спрос россиян на операции по обмену наличных долларов и евро в октябре снизился на 28%. Однако уровень безналичной конвертации иностранной валюты остался без изменений, свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», пишет ТАСС.

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