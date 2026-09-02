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Суд оштрафовал Google на 7,6 млн рублей за неудаление приложения Wheely

Суд оштрафовал Google на 7,6 млн рублей за неудаление приложения Wheely

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC ещё на 7,6 млн рублей за отказ удалить заблокированное в России приложение из Google Play.

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