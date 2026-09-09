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«Наполи» исключил Ланга из состава на матч с «Арсеналом» из-за «неподобающего поведения». Хавбек зимой уходил в аренду в «Галатасарай» из-за конфликта с Конте

Полузащитник «Наполи» Ноа Ланг пропускает матч с « Арсеналом » в качестве дисциплинарной меры. Встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходит в Неаполе (0:0, первый тайм).

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