Антон Сихарулидзе: «Мы не растеряли никого из лидеров, никто не побежал в другие федерации. Жизнь в фигурном катании кипит, что меня радует»

«Как вы понимаете, многие годы вся система подготовки в фигурном катании была нацелена на создание резерва и сборных для участия в международных соревнованиях, чтобы ребята смогли показать высокие результаты.
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