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Совет по дому

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Выпекаю 6 тонких коржей 12 минут: шоколадный торт «Гараж» — настолько вкусный, что гости молчат от удовольствия!

Выпекаю 6 тонких коржей 12 минут: шоколадный торт «Гараж» — настолько вкусный, что гости молчат от удовольствия!

Вкус шоколадного торта всегда напоминает о семейных праздниках, уютных чаепитиях и проверенных временем рецептах.

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