Гладков: меры наказания врагов, бьющих по мирным жителям, уже принимаются

Владимир Путин дал ряд поручений В настоящий момент уже начинают приниматься меры для того, чтобы враги, которые наносят удары по мирным гражданам в Белгороде, понесли заслуженное наказание, сообщил во время общения с гражданами губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.