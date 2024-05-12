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Петербургский дневник

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Гладков: меры наказания врагов, бьющих по мирным жителям, уже принимаются

Гладков: меры наказания врагов, бьющих по мирным жителям, уже принимаются

Владимир Путин дал ряд поручений В настоящий момент уже начинают приниматься меры для того, чтобы враги, которые наносят удары по мирным гражданам в Белгороде, понесли заслуженное наказание, сообщил во время общения с гражданами губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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