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От оторвы до "мамы двух ангелочков": как менялась Пэрис Хилтон

От оторвы до "мамы двух ангелочков": как менялась Пэрис Хилтон

Главная It-girl нулевых Пэрис Хилтон празднует день рождения: 17 февраля ей исполнилось 42 года. Дочь миллионера, она с детства купалась в роскоши, водила дружбу со знаменитостями и, что называется, брала от жизни всё: пресса слагала легенды о её отвязных вечеринках с Бритни Спирс и Линдси Лохан, смаковала романы со знаменитостями и обсуждала скандальные выходки.

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