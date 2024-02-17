От оторвы до "мамы двух ангелочков": как менялась Пэрис Хилтон

Главная It-girl нулевых Пэрис Хилтон празднует день рождения: 17 февраля ей исполнилось 42 года. Дочь миллионера, она с детства купалась в роскоши, водила дружбу со знаменитостями и, что называется, брала от жизни всё: пресса слагала легенды о её отвязных вечеринках с Бритни Спирс и Линдси Лохан, смаковала романы со знаменитостями и обсуждала скандальные выходки.