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Два «Оскара» и Тутси. Путь Дастина Хоффмана в звезды

Два «Оскара» и Тутси. Путь Дастина Хоффмана в звезды

В мировом кино есть немало примеров тому, как актеры-мужчины играли женщин. Чаще всего, конечно, речь шла о переодевании — как, например, в американской комедии «В джазе только девушки» или в отечественном фильме «Здравствуйте, я ваша тётя!».

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