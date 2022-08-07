Два «Оскара» и Тутси. Путь Дастина Хоффмана в звезды

В мировом кино есть немало примеров тому, как актеры-мужчины играли женщин. Чаще всего, конечно, речь шла о переодевании — как, например, в американской комедии «В джазе только девушки» или в отечественном фильме «Здравствуйте, я ваша тётя!».
В мировом кино есть немало примеров тому, как актеры-мужчины играли женщин. Чаще всего, конечно, речь шла о переодевании — как, например, в американской комедии «В джазе только девушки» или в отечественном фильме «Здравствуйте, я ваша тётя!».
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