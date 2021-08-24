Уголовную ответственность могут ввести за подмену номеров в России

Операторов связи могут заставить уведомлять клиентов о подозрительных звонках.фото: freepik.com За подмену телефонных номеров, в частности организацию специальных сервисов, реализующих подобную инициативу, нужно ввести уголовную ответственность.
Операторов связи могут заставить уведомлять клиентов о подозрительных звонках.фото: freepik.com За подмену телефонных номеров, в частности организацию специальных сервисов, реализующих подобную инициативу, нужно ввести уголовную ответственность.
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